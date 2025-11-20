Foto Franco Assenza

Incidente autonomo a Vittoria, in provincia di Ragusa. Momenti di apprensione in via Colonnello Coria dove una giovane alla guida di una Fiat 500 ha improvvisamente invaso la corsia opposta finendo contro una Fiat Punto parcheggiata lungo il margine della strada. L’impatto è stato violento e la ragazza è rimasta per alcuni minuti bloccata nell’abitacolo.

I soccorsi dopo l’incidente e l’intervento dei carabinieri di Vittoria

Sono stati i residenti della zona, usciti di casa dopo aver sentito il rumore dell’incidente, a prestarle i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso, utili a chiarire la dinamica del sinistro. La ragazza è stata trasportata al Pronto soccorso per essere sottoposta agli accertamenti: le sue condizioni non destano però particolare preoccupazione.