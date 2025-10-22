Foto di Franco Assenza

Incidente stradale autonomo questa mattina in contrada Targia, all’ingresso di viale Scala Greca, in territorio di Siracusa. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribalta su un fianco dopo avere impattato contro le barriere di protezione. Secondo le prime informazioni nel sinistro non sono rimasti coinvolto altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del mezzo. Per soccorrere il conducente è intervenuto il 118.