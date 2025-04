Scontro tra autocarro e furgone sulla Messina-Palermo. Un 35enne estratto dalle lamiere

Incidente stradale stamani lungo l’autostrada A20 in direzione Palermo. Per cause ancora da accertare, a circa 200 metri dallo svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, un autocarro e un furgone si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un uomo di 35 anni, rimasto incastrato all’interno del mezzo. Per liberarlo è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo. Affidato ai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ferito anche l’altro conducente. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi.