Ss 121, auto si ribalta dopo impatto con una cisterna: traffico rallentato e lunghe code

Un’auto ribaltata lungo la strada statale 121, nella zona del centro commerciale Etnapolis. È lì, infatti, che si è verificato, intorno alle 10.30 di questa mattina, un incidente tra una macchina e un’autocisterna sulla carreggiata in direzione Catania. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, la vettura è finita capovolta sull’asfalto. L’altro mezzo interessato, come riportato da Etna News 24, è un’autocisterna che trasportava combustibile.

Secondo quanto emerso finora, il guidatore dell’auto ha riportato delle lesioni nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per le cure del caso all’uomo rimasto ferito, i vigili del fuoco di Paternò per mettere in sicurezza i mezzi e i carabinieri per i rilievi tecnici utili a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Lungo la strada statale 121, il traffico sta subendo rallentamenti con lunghe code.