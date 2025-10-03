Incidente sulla Alcamo-Trapani, chiusa la carreggiata

03/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale lungo l’autostrada A29dir Alcamo-Trapani. Per questo motivo, come comunicato da Anas, è stata chiusa la carreggiata in direzione del capoluogo di provincia al chilometro 21,600. Istituita una deviazione sulla strada statale 113 con uscita obbligatoria allo svincolo Fulgatore e rientro allo svincolo Dattilo. Dopo l’incidente stradale lungo la Alcamo-Trapani sono intervenute anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento delle 10.14 del 3 ottobre 2025
La carreggiata, come comunicato da Anas con una nota stampa, è stata riaperta alla circolazione veicolare.

Operazione a Catania: sette misure cautelari per rapine e armi
Catania, si è dimesso il vicesindaco e assessore Paolo La Greca
La Regione Siciliana tra manovra quater e tesoretto ritrovato: bravi a risparmiare o incapaci a spendere?
