Incidente tra tre auto ad Adrano: ferite anche due donne incinte

Tre auto coinvolte in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi nel territorio di Adrano, in provincia di Catania. Nello specifico, lo scontro tra i tre mezzi è avvenuto lungo la strada statale 121, all’incrocio con la strada provinciale 94. Nell’impatto diverse persone sono rimaste ferite, tra queste anche due donne in gravidanza.

Le donne incinte ferite nell’incidente ad Adrano

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Adrano del comando provinciale di Catania. Le donne incinte, al momento dell’arrivo dei soccorritori sul posto dell’incidente, si trovavano già fuori dai veicoli coinvolti nell’impatto. Entrambe sono state affidate alle cure del personale sanitario del servizio del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Adrano.

L’intervento

I feriti sono stati trasportati in diverse strutture ospedaliere della provincia, tra cui l’ospedale di Biancavilla, per ulteriori accertamenti. Allertato anche l’elisoccorso di Caltanissetta che, tuttavia, non è stato necessario impiegare. La squadra dei vigili del fuoco, oltre a provvedere alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell’incidente ad Adrano, ha collaborato con il personale sanitario alle operazioni di soccorso e assistenza ai feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra le tre auto e le eventuali responsabilità.