A19, scontro tra un furgone e un’auto: traffico bloccato a Trabia

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania. A scontrarsi all’altezza di Trabia, in provincia di Palermo, sono stati un furgone e un’auto. Al momento, il traffico è bloccato, in direzione Catania, dal chilometro 21,880 al chilometro 22,100. Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto autostradale nel più breve tempo possibile.