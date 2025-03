Incidente tra più veicoli nell’Agrigentino: chiuso un tratto della Ss 115

Un incidente tra più veicoli si è verificato questa mattina sulla strada statale 115 Sud occidentale sicula, nello specifico nel territorio di Realmonte (in provincia di Agrigento). A causa del sinistro, sul tratto di strada interessato il traffico è provvisoriamente bloccato, precisamente al chilometro 174,400. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.