Inchiesta sanità: la Regione revoca l’incarico a Sciacchitano

A seguito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, la presidenza della Regione ha revocato l’incarico di presidente dell’organismo indipendente di valutazione della performance regionale affidato ad Antonino Maria Sciacchitano. Si tratta del commercialista che è finito agli arresti domiciliari questa mattina nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di mazzette per appalti nella sanità pubblica siciliana dal valore complessivo di 130 milioni di euro. La decisione è stata presa dopo la notifica all’amministrazione dello stralcio dell’ordinanza del Gip di Palermo, che ha disposto per Sciacchitano gli arresti domiciliari e la sospensione per un anno dai pubblici uffici.