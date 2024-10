Inchiesta formazione, prefettura sospende alcuni consiglieri comunali a Marsala e Custonaci

Con dei provvedimenti separati, adottati oggi, è stata dichiarata dal prefetto di Trapani, la sospensione dalle cariche di consiglieri comunali, a Marsala, di Michele Maurizio Accardi, Pellegrino Guglielmo Ferrantelli e Vanessa Titone. I tre sono stati eletti nella competizione elettorale del 4 e 5 ottobre 2020. Imposta la sospensione anche nei confronti di Vincenzo Monteleone, consigliere comunale in carica nel Comune di Custonaci ed eletto nella tornata del 28 e 29 maggio 2023. I provvedimenti sono stati disposti dopo il blitz di ieri con il quale è scattato il divieto di dimora nei rispettivi comuni di residenza nei confronti dei quattro consiglieri, in quanto presunti coinvolti, a vario titolo, in reati di truffa aggravata, corruzione, malversazione e riciclaggio nell’ambito della gestione di fondi pubblici europei destinati alla formazione professionale. L’indagine è la stessa che vede coinvolto l’ex senatore Nino Papania.