Un vasto incendio ha distrutto la sede di dell’azienda Ortoimballaggi di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 di questa notte e sin da subito hanno richiesto l’impiego di un grande numero di vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Incendio in un’azienda agricola a Santa Croce […]
Santa Croce Camerina, azienda di imballaggi distrutta da un incendio
Un vasto incendio ha distrutto la sede di dell’azienda Ortoimballaggi di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 di questa notte e sin da subito hanno richiesto l’impiego di un grande numero di vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.
Incendio in un’azienda agricola a Santa Croce Camerina
Per spegnere il rogo divampato questa notte nella sede dell’azienda, che si trova lungo la strada che collega Santa Croce Camerina a Comiso, è stato necessario intervento di sette mezzi e circa venti uomini. Che fino alla mattinata di oggi stanno ancora operando per contenere e spegnere le fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute arrivano dalla sede centrale di Ragusa e dai distaccamenti di Santa Croce Camerina e Vittoria (nel Ragusano).
Gravi danni strutturali
A causa della tipologia dei materiali di cui è composta la struttura, stando a quanto riportano i soccorritori intervenuti sul posto, l’incendio si sarebbe sviluppate con rapidità. Il calore e la velocità di combustione hanno causato gravi danni strutturali ai locali dell’azienda. Le fiamme hanno progredito anche a causa dei materiali stoccati all’interno dei depositi dell’azienda.
Le indagini
Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a mettere in sicurezza un autocarro e una vettura che si trovavano vicino al perimetro interessato dalle fiamme. Sul posto dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri di Vittoria, Ragusa e Santa Croce Camerina. I militari stanno portando avanti le indagini per ricostruire la natura e le cause che hanno provocato l’incendio.