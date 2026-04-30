Santa Croce Camerina, azienda di imballaggi distrutta da un incendio

30/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vasto incendio ha distrutto la sede di dell’azienda Ortoimballaggi di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 di questa notte e sin da subito hanno richiesto l’impiego di un grande numero di vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

Incendio in un’azienda agricola a Santa Croce Camerina

Per spegnere il rogo divampato questa notte nella sede dell’azienda, che si trova lungo la strada che collega Santa Croce Camerina a Comiso, è stato necessario intervento di sette mezzi e circa venti uomini. Che fino alla mattinata di oggi stanno ancora operando per contenere e spegnere le fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute arrivano dalla sede centrale di Ragusa e dai distaccamenti di Santa Croce Camerina e Vittoria (nel Ragusano).

Gravi danni strutturali

A causa della tipologia dei materiali di cui è composta la struttura, stando a quanto riportano i soccorritori intervenuti sul posto, l’incendio si sarebbe sviluppate con rapidità. Il calore e la velocità di combustione hanno causato gravi danni strutturali ai locali dell’azienda. Le fiamme hanno progredito anche a causa dei materiali stoccati all’interno dei depositi dell’azienda.

Le indagini

Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a mettere in sicurezza un autocarro e una vettura che si trovavano vicino al perimetro interessato dalle fiamme. Sul posto dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri di Vittoria, Ragusa e Santa Croce Camerina. I militari stanno portando avanti le indagini per ricostruire la natura e le cause che hanno provocato l’incendio.

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