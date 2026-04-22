Un incendio, sulle cui origini sono in corso indagini, ha distrutto un’auto e una moto e danneggiato un’altra vettura e l’ingresso di un edificio in via Coviello a Catania. Il rogo ha provocato un’intensa e alta colonna di fumo nero visibile in più parti della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e poliziotti delle Volanti della questura di Catania.