Catania, incendio distrugge auto e moto in via Coviello. Indaga la polizia

22/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio, sulle cui origini sono in corso indagini, ha distrutto un’auto e una moto e danneggiato un’altra vettura e l’ingresso di un edificio in via Coviello a Catania. Il rogo ha provocato un’intensa e alta colonna di fumo nero visibile in più parti della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e poliziotti delle Volanti della questura di Catania.

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