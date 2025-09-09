Un rogo di rifiuti e sterpaglie viene segnalato nel quartiere periferico Zia Lisa, a Catania. A bruciare materiale plastico, copertoni e spazzatura di vario genere con una nube di fumo nero visibile anche dall’autostrada Palermo-Catania. Le fiamme, almeno per il momento, non minacciano i palazzoni che si trovano nelle immediate vicinanze.
Catania, rogo di rifiuti e sterpaglie nei pressi di Zia Lisa. Nube di fumo nero in cielo
