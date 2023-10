Un vasto incendio sta distruggendo la macchia mediterranea sulle colline del Messinese

Un vasto incendio sulle colline di Piraino, da ieri pomeriggio sta devastando il territorio del centro nel Messinese. Le fiamme hanno continuato a bruciare anche durante la notte e ancora stamattina hanno distrutto ettari di vegetazione. Il rogo, alimentato dal forte vento di scirocco, ha distrutto aree di macchia mediterranea minacciando anche alcune abitazioni.

Di recente, la provincia di Messina era già stata devastata dalle fiamme, insieme a quella di Palermo. Che anche adesso è tornata a bruciare. Nella notte alcuni residenti sono stati costretti, per precauzione, ad abbandonare le loro abitazioni. Particolarmente colpita contrada Salina ma in fiamme è tutta la zona delle colline intorno al comune tirrenico. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che per tutta la notte hanno lavorato per limitare l’avanzare della fiamme.

Anche ieri pomeriggio diversi incendi di interfaccia sono scoppiati in vari centri della zona tirrenica del Messinese alimentati dallo scirocco. I vigili del fuoco sono stati impegnati nei Comuni di Terme Vigliatore, Sant’Agata Militello, Mojo Alcantara e Piraino.