immagine generata dall'intelligenza artificiale

Una intimidazione a Sferracavallo, frazione di Palermo. La scorsa notte un uomo a bordo di una Fiat 500 nera si è fermato davanti a una rimessa di auto. Lì ha sparato 30 colpi con una mitragliatrice Kalashnikov contro un cancello a vetri e alcune automobili parcheggiate dentro. Un complice lo ha atteso in auto con il motore acceso.

La dinamica dell’intimidazione a Sferracavallo

Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato San Lorenzo. I proiettili hanno sfondato i vetri spessi del cancello e hanno danneggiato le automobili parcheggiate in fondo alla rimessa a circa 50 metri dal punto in cui è stato aperto il fuoco. Alcuni colpi sono finiti anche sul gabbiotto dove dormivano due custodi. Una dinamica che fa pensare che quella di questa notte a Sferracavallo sia stata una intimidazione.

Il precedente

Le modalità di azione ricordano quelle che tre settimane fa sono state utilizzate contro il deposito di Sicily by car di via San Lorenzo. In quell’occasione agirono in tre: un uomo ha scavalcato il muro e aperto il cancello ai due complici che hanno sparato 30 colpi di mitragliatrice contro quattro automobili. Poi tutti si sono dati alla fuga a piedi perché non erano riusciti a fare ripartire la vettura rubata con cui erano arrivati ​​sul posto. Su questo precedente episodio le indagini sono passate alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo.