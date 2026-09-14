Incendio nella discarica di Coda Volpe: distrutti quattro mezzi

14/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio è divampato nella notte nel piazzale antistante la discarica di contrada Coda Volpe, di proprietà della Sicula Trasporti, società sottoposta ad amministrazione giudiziaria dal giugno 2020 nell’ambito di un’inchiesta della procura di Catania sulla gestione dei rifiuti. Le fiamme hanno distrutto quattro mezzi: un sollevatore, una pala gommata e due autocarri.

L’allarme della vigilanza

A dare l’allarme è stato il personale della vigilanza privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme agli agenti delle Volanti e della polizia scientifica, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo Le indagini sono affidate alla Squadra mobile della questura di Catania. Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio e gli investigatori stanno verificando ogni possibile ipotesi.

L’inchiesta Mazzetta Sicula

La discarica di Coda Volpe è stata al centro dell’inchiesta Mazzetta Sicula, coordinata dalla procura di Catania e sviluppata sulla base delle indagini della Guardia di finanza. Il 18 luglio 2024, al termine del processo di primo grado, i giudici del tribunale di Catania hanno condannato i due imprenditori proprietari della società: Antonello Leonardi a 11 anni e 9 mesi e il fratello Salvatore Leonardi a 8 anni e 8 mesi. Contro la sentenza il collegio di difesa ha presentato appello e il processo di secondo grado non è ancora iniziato.

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