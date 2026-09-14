Armi, telecamere, ricetrasmittenti e pure maschere per travestimenti: è l’arsenale trovato dai carabinieri in via Pacinotti, nel quartiere Nesima, a Catania. A fare da base per attività illegali, una casa controllata dai militari, insieme al garage e all’auto di un 36enne che è stato arrestato. All’interno del mezzo, i carabinieri hanno trovato un fucile a canne mozze e una carabina di precisione, entrambi con matricola; una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e relative munizioni; due pistole a salve modificate calibro 9 mm, di cui una con silenziatore. Rinvenute anche 200 munizioni di vario calibro, un giubbotto antiproiettili e una maschera in silicone di un volto umano. Realistica e utile per alterare i connotati in caso di attività illegali.

Gli altri travestimenti trovati

Solo uno dei travestimenti scoperti dai militari. Che, nel garage annesso alla casa di via Pacinotti, hanno trovato altre due maschere in silicone, tra cui una con barba e capelli finti. E ancora altri strumenti come tre radio ricetrasmittenti, due telecamere, sei telefoni smartphone e tre adesivi con targhe d’auto contraffatte. Tutto sequestrato e al vaglio delle analisi per capire se qualcosa sia stato utilizzato per reati già noti. Comprese le maschere.