Aeroporto di Catania: aggiornamento sui voli sospesi per la cenere

Si allarga la sospensione ai voli da e per l’aeroporto di Catania, a causa della cenere vulcanica dell’Etna. Se stamattina erano stati fermati i voli in arrivo fino alle 16, adesso lo stop riguarda sia arrivi che partenze e fino alle 22. Dopo giorni in cui l’emissione dal vulcano si è fatta sempre più insistente, oggi è arrivato un bollettino Vona di allerta rossa per una colonna di cenere alta 4 chilometri. Determinante per lo scalo etneo, il vento che soffia verso sud.