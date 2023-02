Isab, incendio nella notte all’interno di un impianto. Un lavoratore al Pronto soccorso

I vigili del fuoco di Priolo sono intervenuti la notte scorsa per un incendio sviluppatosi, intorno alle 23:30, presso l’impianto 1000 della raffineria Isab impianti sud. Il personale intervenuto si è unito alle squadre aziendali, già operative, per le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’impianto, in fase di conclusione. Si ha notizia di un dipendente trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso.