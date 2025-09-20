Gommone a fuoco a Palermo: ferita una 33enne

Foto di Firstonline su Pixabay

Una 33enne è rimasta ferita nell’incendio divampato in un gommone ormeggiato a Capo Gallo a Palermo. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che hanno danneggiato l’imbarcazione. La donna è stata trasportata al Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. A bordo c’era un uomo che è rimasto illeso. In soccorso sono intervenuti il nucleo nautico e il nucleo sommozzatori che, dopo avere spento l’incendio, hanno messo in sicurezza il gommone.