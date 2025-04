A20, distrutto dalle fiamme un furgone pieno di medicinali e mangimi per animali

Paura questa mattina sull’autostrada A20 tra Rocca di Caprileone e Brolo (nel Messinese), dove un furgone che trasportava medicinali e mangime per animali è stato completamente distrutto da un incendio divampato mentre il mezzo era in marcia. L’allarme è scattato quando il conducente ha notato del fumo uscire dal vano motore, pochi secondi prima che le fiamme avvolgessero l’intero veicolo. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello. All’arrivo dei soccorsi, il mezzo era già avvolto dalle fiamme. La squadra dei pompieri ha provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando il rischio di esplosioni o ulteriori danni. Secondo una prima ricostruzione fornita dal proprietario del furgone, le cause del rogo sarebbero da attribuire a un guasto di natura elettrica. Il mezzo ha preso fuoco a circa 50 metri dall’uscita di una galleria, creando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale per i rilievi del caso e una squadra del Consorzio autostrade siciliane (Cas) per la gestione della viabilità. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti.