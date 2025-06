Furgone in fiamme sull’A19 all’alba: intervengono i vigili del fuoco

Foto di Vigili del fuoco Catania

Questa mattina, poco dopo le 6.00 lungo l’autostrada A19, nel tratto compreso tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini, un furgone è stato avvolto dalle fiamme al chilometro 176,2. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, coordinata dal comando provinciale di Catania. Le fiamme hanno coinvolto anche la vegetazione circostante, ma grazie al rapido intervento dei soccorritori l’incendio è stato domato in tempi contenuti.

Per consentire le operazioni in piena sicurezza, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea della corsia di marcia nel tratto interessato. Non si registrano feriti e le cause del rogo sono attualmente al vaglio degli inquirenti.