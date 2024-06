Misterbianco, a fuoco un capannone: serve monitorare la qualità dell’aria

Un vasto incendio è divampato in un capannone commerciale a Misterbianco (in provincia di Catania), al civico 3 di via Zenia. Sul posto, già da questa mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento anche con il supporto del personale del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco, intervenuto da Palermo.

Le fiamme si sono diffuse anche perché sono state alimentare dalle temperature elevate. Il tetto del capannone, che conteneva vari tipi di merci, è parzialmente crollato. Per questo i pompieri stanno dall’esterno e dall’alto con le autoscale per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza i luoghi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’Enel. È previsto anche l’intervento di tecnici dell’Arpa Sicilia per il monitoraggio della qualità dell’aria.