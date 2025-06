Vittoria, incendiati tre camion in un parcheggio di un’azienda ortofrutticola

Tre camion lasciati nel parcheggio esterno di un’azienda per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli a Vittoria (in provincia di Ragusa), in contrada Alcerito, sono stati distrutti dalle fiamme. Per spegnere l’incendio, divampato intorno alle 22.40 di ieri sera, sono intervenuti i vigili del fuoco. Così è stato scongiurato il coinvolgimento del capannone. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno raccolto gli indizi necessari per le indagini del caso che sono ancora in corso. Non è chiara, infatti, la natura del rogo che ha distrutto i tre camion.