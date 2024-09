Catania, brucia un camion dei panini alla stazione centrale

Foto di Dario De Luca

Un camion dei panini, parcheggiato in piazza Papa Giovanni XXIII, è andato parzialmente distrutto a causa di un incendio. Il rogo, secondo quanto appreso da MeridioNews, si sarebbe sviluppato all’interno del mezzo. I primi a intervenire, nei pressi della stazione centrale di Catania, sono stati i militari dell’esercito che hanno regolato in traffico. Intorno alle 8 l’arrivo di due mezzi dei vigili del fuoco, con i pompieri che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Le cause del rogo non sono ancora chiare. Lievi i disagi al traffico veicolare.