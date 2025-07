Vasto incendio nell’Agrigentino: macchia mediterranea divorata dalle fiamme

Un vasto incendio sta interessando il territorio comunale di Burgio, in provincia di Agrigento. Le fiamme si sono propagate nella parte alta del paese e il vento le ha estese fino a una vasta porzione del bosco della riserva naturale orientata monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio, interessando già ettari di macchia mediterranea. Sul posto sono intervenuti canadair ed elicotteri antincendio, che si sono via via riforniti sul litorale di Sciacca. Gli interventi da terra di spegnimento dell’incendio, nei luoghi più accessibili, sono effettuati dai vigili del fuoco e dal corpo forestale. La protezione civile tiene sotto controllo la situazione nel centro abitato. La zona interessata da questo ennesimo incendio è limitrofa a quelle di Caltabellotta e Cianciana, sempre nell’entroterra agrigentino, dove fino a poche ore fa sono state domate altre fiamme.