Belpasso, brucia sterpaglie ma incendia dieci ettari di terreni coltivati

Un 37enne di Aci Castello (nel Catanese) ha provocato un incendio a Belpasso (sempre in provincia di Catania) mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione in un terreno in contrada Agnelleria. Nonostante il vento sostenuto, l’uomo ha dato fuoco alle sterpaglie innestando un incendio che si è rapidamente esteso, coinvolgendo anche i terreni vicini. Dopo una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze (112) da parte dei proprietari degli appezzamenti della zona, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paternò.

I militari hanno messo in sicurezza l’area e hanno allertato i residenti delle abitazioni rurali poco distanti.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e il corpo forestale che hanno operato con squadre a terra e con l’ausilio di un elicottero per circoscrivere le fiamme che, nel frattempo, si erano estese per più di dieci ettari, danneggiando diversi appezzamenti di terreni già coltivati. Quando l’incendio è stato domato, i carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, appurando la dinamica dei fatti. Per questo, il coltivatore è stato denunciato in stato di libertà per il reato di incendio colposo.