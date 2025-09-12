Incendio in baracche sequestrate davanti stazione a Palermo

Un incendio è divampato nelle baracche sequestrate davanti alla stazione centrale a Palermo. Le costruzioni in metallo fino a qualche tempo fa erano occupate da piccoli negozietti gestiti per anni da palermitani e poi affidati a cittadini del Bangladesh. Le costruzioni sono state sequestrate. Nella zona si deve realizzare un parcheggio. Questa sera le baracche piene di rifiuti e abbandonate sono state date alle fiamme. Stanno intervenendo i vigili del fuoco.