Brucia un autobus sulla Catania-Messina, autostrada bloccata in entrambe le direzioni

Attimi di paura questo pomeriggio sull’autostrada A18 Catania-Messina, dove l’incendio di un autobus, avvenuto attorno alle 16 nel tratto tra Acireale e Giarre, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e bloccato il traffico autostradale in entrambe le direzioni.

Le squadre di hanno impiegato diverse ore per domare l’incendio e garantire la sicurezza nell’area interessata. Al momento, non sono disponibili informazioni sulle cause dell’incidente, ma non dovrebbero esserci feriti: all’arrivo dei soccorsi, l’autista e un passeggero erano già fuori dalll’autobus in fiamme.