Incendio in un appartamento a Librino, salvati una donna, un bambino e due cani

Questa mattina, un incendio è scoppiato in un appartamento al nono piano di un edificio al viale Grimaldi, nel quartiere Librino, a Catania. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale: dal distaccamento Sud, dalla sede centrale, con il supporto di due autobotti, un’autoscala, un mezzo logistico e il funzionario di guardia.

Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna, un bambino e due cani. L’incendio ha coinvolto l’intero appartamento e, per motivi di sicurezza, l’edificio è stato evacuato. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.