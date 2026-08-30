Domenica di incendi in Sicilia: dall’autostrada Messina-Catania a Chiaramonte Gulfi

Non solo la zona del Palermitano. È una domenica di incendi anche nel resto della Sicilia, favoriti dalle alte temperature e dal vento. Tra le aree colpite dalle fiamme nella notte anche Zafferana Etnea, nel Catanese, e Castelmola, in provincia di Messina. Roghi anche nel Trapanese, stamattina, a Castellamare del Golfo nelle zone Madonna della Scala e Madonna di Fatima. Divampati poco dopo le 10, sono stati spenti dopo ore di lavoro.

Fiamme all’uscita dell’autostrada Messina-Catania

Un’alta e densa colonna di fumo nero è ben visibile vicino all’uscita per Acireale dell’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Le fiamme riguardano un deposito non lontano dall’ospedale di Acireale. Secondo le prime informazioni, a bruciare sarebbero degli oli esausti.

L’incendio ancora in corso a Castelmola

A Castelmola, accanto a Taormina, le fiamme non sono ancora state domate. Minacciando anche alcune case in contrada Portella Vigna. Il rogo si è esteso anche nel vicino Comune di Mongiuffi Melia. I vigili da fuoco lavorano da ieri, ma stamattina la situazione è tornata a peggiorare. «Dopo ore di durissimo lavoro, i vigili del fuoco hanno salvato numerose case – spiega il sindaco Orlando Russo -. Ma oggi le fiamme stanno rimettendo di nuovo in pericolo i manufatti».

Il rogo a Chiaramonte Gulfi

Nel Ragusano, un incendio è divampato poco prima delle 12 nell’area forestale di Chiaramonte Gulfi, in contrada Muti-Santa Lucia. Per evitare che le fiamme si propagassero, è servito l’intervento di un canadair con 12 lanci dall’alto. Cessato il pericolo, due squadre di vigili del fuoco e forestale sono rimaste al lavoro per bonificare l’area.