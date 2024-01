Incendi, il governo nazionale riesaminerà il caso Sicilia

Si procederà al riesame dell’istanza di dichiarazione dello stato di emergenza per gli incendi in Sicilia. la decisone è emersa nella riunione di oggi tra i vertici nazionali e regionali della Protezione civile.

«Nei giorni scorsi – si legge una nota del presidente della regione, Renato Schifani – il governatore aveva espresso vivo disappunto per la decisione del dipartimento nazionale di non concedere lo stato di emergenza per il ristoro dei danni subiti in Sicilia dai privati a causa dei roghi della scorsa estate».

«La Regione – continua Schifani – continuerà ad assicurare la massima collaborazione istituzionale su tutti quei temi che riguardano i diritti dei cittadini a ottenere il ristoro per i danni patiti a seguito di eventi straordinari ed eccezionali».