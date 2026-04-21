Una banda di quattro persone per una rapina in via Passo Gravina, a Catania, mirata a impossessarsi della cassa di un supermercato. La vicenda si è conclusa con l’arresto, da parte della polizia etnea, di un 24enne e un 52enne. Tutto inizia quando i quattro, tra cui una persona armata, bloccano due dipendenti dell’esercizio commerciale, mentre vanno per depositare in banca l’incasso, di circa 16mila euro. La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare due dei componenti della banda, tra cui uno – il 24enne – già detenuto per un altro reato commesso.