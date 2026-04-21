Catania, rapina ai dipendenti di un supermercato: assalto alla cassa da 16mila euro

21/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una banda di quattro persone per una rapina in via Passo Gravina, a Catania, mirata a impossessarsi della cassa di un supermercato. La vicenda si è conclusa con l’arresto, da parte della polizia etnea, di un 24enne e un 52enne. Tutto inizia quando i quattro, tra cui una persona armata, bloccano due dipendenti dell’esercizio commerciale, mentre vanno per depositare in banca l’incasso, di circa 16mila euro. La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare due dei componenti della banda, tra cui uno – il 24enne – già detenuto per un altro reato commesso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze