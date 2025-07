Roghi tra Caltabellotta e Cianciana, in fiamme boschi e campagne: «Incendi dolosi»

Sono ormai 48 ore che vigili del fuoco e personale del corpo Forestale sono impegnati senza sosta per fronteggiare gli incendi che stanno devastando le campagne dell’entroterra agrigentino, in particolare nei territori di Caltabellotta e Cianciana.

Il fronte del fuoco, alimentato dal vento e dalle alte temperature, ha raggiunto anche ampie porzioni di macchia mediterranea e zone coltivate, costringendo le autorità a disporre la chiusura della strada provinciale che collega Caltabellotta con la frazione di Sant’Anna. Una situazione critica che sta mettendo a dura prova le squadre antincendio. A lanciare l’allarme è il sindaco di Cianciana, Franco Martorana, che non ha dubbi sull’origine degli incendi: «Si tratta chiaramente di roghi dolosi. Le fiamme stanno interessando anche la zona boschiva di monte Cavallo. La situazione è complessa, ma al momento la popolazione non corre rischi». Le autorità locali stanno monitorando costantemente l’evoluzione dell’incendio e valutano, di ora in ora, l’eventuale necessità di evacuazioni. Resta alta la preoccupazione per l’incolumità del patrimonio ambientale e agricolo di una vasta area dell’Agrigentino, già segnata in passato da episodi simili.