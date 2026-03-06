San Giovanni La Punta

Inail: calano infortuni e morti sul lavoro a gennaio

06/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Il confronto con gennaio 2025 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro un calo degli infortuni (-1,6%) e dei decessi (-40%). Per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+7,6%) e un calo dei casi mortali (-57,1%). Tenuto conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall’Istat nei vari anni, con ultimo aggiornamento gennaio 2026, e rapportato il numero degli infortuni denunciati in occasione di lavoro (al netto degli studenti) a quello degli occupati (dati provvisori), si evidenzia un’incidenza infortunistica che passa dalle 155 denunce di infortunio in occasione di lavoro ogni 100mila occupati Istat di gennaio 2019 alle 122 del 2026, con un calo del 21,3%.

Rispetto a gennaio 2025 la riduzione è del 2,4% (da 125 a 122). Per quanto riguarda le denunce di infortunio in occasione di lavoro l’Inail registra un calo dell’1,2% nella gestione industria e servizi (dai 26.837 casi del 2025 ai 26.524 del 2026) e dell’11,7% in agricoltura (da 1.548 a 1.367) e un +0,9% nel Conto Stato (da 1.705 a 1.720).

Settori lavorativi con più infortuni

Tra i settori con più infortuni avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano per gli incrementi il comparto manifatturiero (+7,6%), commercio (+5,2%), trasporto e magazzinaggio e costruzioni (entrambi i settori +2,9%), servizi di supporto alle imprese (+2%), sanità e assistenza sociale (+1,5%). L’analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce nelle Isole (-5,1%), al Sud (-4,%), nel Nord-Ovest (-3,5%) e nel Nord-Est (-3,2%) e un aumento al Centro (+6,8%).

Tra le regioni con i maggiori decrementi percentuali l’Inai segnala Sardegna (-18,3%), Calabria (-12,1%), Provincia autonoma di Bolzano (-9,4%), Liguria (-8,5%) e Marche (-6,9%). Mentre gli incrementi si verificano solo nel Lazio (+31,2%), Molise (+14,6%), Campania (+3,4%), Valle d’Aosta (+2,2%) e Sicilia (+2,1%). L’incidenza degli infortuni occorsi a studenti rappresenta il 15,4% del totale delle denunce registrate a gennaio. Il 43% interessa le studentesse (+2,1% l’incremento tra il 2025 e il 2026); 57% gli studenti (+3,2%). Tre infortuni su quattro riguardano studenti under 15 anni, un quarto quelli dai 15 anni in poi. La Lombardia è la regione che presenta più denunce (25% del totale nazionale, +7,4% sul 2025).

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze