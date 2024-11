Imprenditore sequestrato e rapinato dopo controllo antidroga a Lineri. In azione sei finti finanzieri

Una finta perquisizione antidroga, fatta da dei sei falsi militari della guardia di finanza a volto coperto, con lo scopo di sequestrare e rapinare un imprenditore di 38 anni. Sono soltanto alcuni dei dettagli di quanto avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Lineri, a Misterbianco, in provincia di Catania. La vittima sarebbe stata prelevata mentre si trovava in auto e poi portata all’interno della sua villa. I finti finanziari, come spiegato da La Sicilia, lo avrebbero immobilizzato costringendolo ad aprire una cassaforte. Il bottino ammonterebbe a centinaia di miglia di euro. Sul caso, come ha scritto da CataniaToday, indagano i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti c’è la dinamica riferita dalla vittima.