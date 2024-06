Il netturbino investito a Palermo. Si costituisce il guidatore. Amputata una gamba al ferito

Si è costituito l’uomo che, ieri mattina, ha investito un netturbino a Palermo, in via Villagrazia. Dopo essere scappato a bordo di una macchina Opel, senza prestare soccorso, ha deciso di contattare la polizia municipale per auto accusarsi. Prima però, secondo quanto raccontato da Palermo Today, il 61enne avrebbe inscenato il furto della macchina con tanto di denuncia fatta ai carabinieri. Gli inquirenti però erano già sulle sue tracce anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Il 61enne adesso dovrà rispondere di lesioni, omissione di soccorso e simulazione di reato. Restano, invece, critiche le condizioni del ferito. Per lui, che si trova ricoverato all’ospedale Civico, è stata necessaria l’amputazione di una gamba.