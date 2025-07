Identificato l’uomo che ha danneggiato un’ambulanza a Fontane Bianche

Ha distrutto il parabrezza e gli specchietti di un’ambulanza del 118 in servizio a Fontane Bianche, causando un’interruzione del servizio d’emergenza nella zona balneare. È accaduto nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio coperto di viale dei Lidi 489, accanto alla postazione medica. I carabinieri della stazione di Cassibile hanno identificato e denunciato l’autore del gesto: si tratta di un 22enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e la pubblica amministrazione.

Il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, considerato che l’ambulanza colpita era un mezzo essenziale per il pronto intervento sanitario in una zona particolarmente frequentata durante il weekend. Le indagini dei militari hanno permesso di risalire rapidamente al responsabile, garantendo il ripristino del servizio e rafforzando i controlli nelle aree costiere.