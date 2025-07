Danneggiata un’ambulanza a Fontane Bianche: «Grave disservizio alla comunità»

«Questa mattina, con grande amarezza, il nostro equipaggio di Fontane Bianche (zona balneare che è frazione di Siracusa, ndr), ha trovato l’ambulanza danneggiata: parabrezza e specchietto laterale sono stati distrutti». Al post pubblicato sui social, e in particolare come contenuto nella pagina Facebook Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia, viene allegata anche l’immagine che mostra i danneggiamenti del mezzo di soccorso.

Per l’episodio è già stata presentata una denuncia ai carabinieri nella speranza anche che le telecamere di videosorveglianza della zona possano essere utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e pure a individuare i responsabili. «Quello che forse per qualcuno è stato un “gioco” – si legge ancora nel post social – ha causato un grave disservizio alla comunità, compromettendo la prontezza dei soccorsi. Nonostante tutto – assicurano – la nostra squadra operativa è già al lavoro per sostituire il mezzo e ripristinare al più presto l’operatività della postazione».