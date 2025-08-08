A HeySun Expo della Transizione energetica lancia tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile

Dal 25 al 27 settembre 2025 nel polo fieristico di SiciliaFiera si terrà la seconda edizione di HeySun – Expo della Transizione energetica e lancia per il secondo anno consecutivo, Mobility Days, grazie alla collaborazione con il Parlamento europeo e il patrocinio della commissione europea. Tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile, all’educazione stradale e all’innovazione, pensato per studenti e cittadini. L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente scuole primarie e secondarie in un’esperienza immersiva sui temi della mobilità attiva, della sicurezza stradale e della transizione energetica, per formare cittadini consapevoli e responsabili attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera ha messo in evidenza che «Con i Mobility Days, HEYSUN si propone come laboratorio dinamico per le nuove generazioni. È un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, imprese e scuole. La mobilità sostenibile non è solo una scelta ambientale, ma una visione di futuro che mette al centro le persone, la salute pubblica e la qualità della vita. Promuovere forme di spostamento attive, condivise e a basso impatto significa costruire città più vivibili, sicure e inclusive, Secondo le politiche europee, educare le nuove generazioni a una mobilità consapevole è il primo passo per trasformare le sfide climatiche in opportunità concrete di innovazione e cambiamento».

Un programma ricco di iniziative, infatti, ogni mattina, dalle 9:00 alle 13:30, le classi partecipanti, al momento con oltre 450 studenti coinvolti, avranno l’opportunità di seguire un percorso didattico coinvolgente, articolato in diverse tappe educative, dimostrative e immersive. L’esperienza, pensata per stimolare curiosità e consapevolezza, vedrà protagonisti numerosi enti e realtà del territorio.

Tra le attività più attese, l’Automobile Club d’Italia (ACI) accompagnerà gli studenti in un laboratorio ad alto impatto formativo, grazie all’utilizzo di simulatori di guida e strumenti interattivi dedicati alla sicurezza stradale. Il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, generale Tullio Del Sette, sottolinea come «senza educazione, la sicurezza stradale non potrà che rimanere un miraggio, e l’obiettivo UE 2050 – zero morti e zero feriti gravi sulle strade – risulterà irraggiungibile, con le drammatiche conseguenze, umane, sociali, morali e materiali (solo in Italia, i costi degli incidenti stradali sfiorano l’1% del PIL), che tutti, purtroppo, conosciamo». Continua Del Sette: «Per questo iniziative come i “Mobility Days”, che dedicano un’attenzione particolare alla formazione di giovani e giovanissimi, costituiscono un appuntamento fondamentale per ACI, perché lo sono sia l’educazione alla sicurezza stradale di quelli che saranno i protagonisti della mobilità di domani, sia il richiamo forte al senso di responsabilità e al rispetto del Codice della Strada per tutti gli utenti attuali della mobilità; una mobilità che dovrebbe, come tutti auspichiamo, diventare ogni giorno più efficiente, sostenibile e sicura».

La polizia Stradale, invece, proporrà il tappeto della percezione, un’esperienza pratica con occhiali sensoriali per riflettere in modo diretto e realistico sui pericoli della guida in stato di alterazione. La FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta guiderà le classi in un percorso esperienziale sulla mobilità attiva, arricchito da una ciclofficina didattica in cui i ragazzi impareranno le basi della manutenzione della bicicletta. Con la presenza di LIME, i partecipanti potranno testare in sicurezza e-bike e monopattini elettrici, accompagnati da momenti formativi sull’uso consapevole della micro-mobilità. Non mancheranno esempi virtuosi di innovazione: Futuro Solare presenterà “Archimede 2.0”, un’auto a energia solare interamente progettata in Sicilia.

Anche il mondo accademico sarà protagonista: l’Università degli Studi di Catania coinvolgerà studenti e docenti con l’app MOOVLE e con attività previste nell’ambito di vari progetti, tra cui ‘BEC2SCHOOL’ dedicato alla mobilità scolastica e alla promozione della sicurezza stradale. Infine, l’AMTS – Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania garantirà il collegamento con l’hub di SiciliaFiera tramite navette elettriche gratuite dalla fermata metro Monte Po’, allestendo anche un’area dimostrativa dedicata al trasporto pubblico urbano a emissioni zero.

Inoltre, il 27 settembre, tra i momenti istituzionali di maggiore rilievo, si terrà la tavola rotonda “Mobility4Everyone” che riunirà esponenti del mondo pubblico, privato e accademico per riflettere sull’accessibilità alla mobilità sostenibile come leva di inclusione sociale, innovazione e sviluppo dei territori. Mobility Days si avvalgono della collaborazione di partner istituzionali e tecnici tra cui: Parlamento Europeo, Commissione Europea – European Mobility Week, ASviS, Automobil Club d’Italia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, LIME, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, AMTS, Università degli Studi di Catania, Confartigianato Imprese, Futuro Solare, Movision, Europe Direct Catania ONG Osservatorio e- Medine e altri.

