Una donna viaggiava in auto con 52 chili di hashish, arrestata in provincia di Catania

23/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Viaggiava con 52 chili di hashish in auto ma è stata scoperta e arrestata dalla polizia. Si tratta di una donna di 50 anni, che è stata seguita e bloccata in provincia di Catania. Sin dalle prime fasi della perquisizione, la 50enne ha mostrato un certo nervosismo: durante le verifiche, poi, sono emerse delle anomalie nelle bocchette dell’impianto di aerazione che hanno suscitato un sospetto nei poliziotti della squadra mobile.

Hashish in auto: la droga in una vano creato ad hoc

Sulle bocchette, infatti, erano collocate alcune viti non originali, che lasciavano intendere la realizzazione di un vano creato ad hoc per conservare qualcosa. Una volta smontate le parti plastiche del cruscotto, i poliziotti hanno trovato numerosi panetti di hashish posizionati nell’incavo ricavato nella parte anteriore del veicolo. Sequestrati complessivamente 34 involucri sagomati del peso di circa 17 chili. Scovato inoltre un doppiofondo ricavato nell’abitacolo del veicolo, cui era possibile accedere azionando un ingegnoso marchingegno elettronico. In questo modo sono stati trovati e sequestrati altri 68 panetti di hashish del peso totale di 35 chili. Il gip ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per la donna. 

