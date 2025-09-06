Noto: il figlio guida ubriaco e senza patente, la madre schiaffeggia il poliziotto che lo ha fermato

06/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una donna di Noto (in provincia di Siracusa) è stata denunciata dalla polizia per violenza a pubblico ufficiale e il figlio per guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti hanno visto l’uomo di 49 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, transitare alla guida di un’auto, lo hanno fermato e sottoposto a un controllo. Dai primi accertamenti, è emerso che il 49ene era di nuovo alla guida senza la patente e, sottoposto anche al test alcolemico, è risultato anche ubriaco, comportamento non nuovo per l’uomo, che è stato nuovamente denunciato per questo reato.

La vettura, inoltre, di proprietà della madre, era sprovvista di copertura assicurativa, con la revisione scaduta e priva di carta di circolazione, ed è stata sequestrata. Poco dopo, è arrivata anche la donna che ha tentato di impedire ai poliziotti di concludere gli atti di sequestro, dando a un agente un violento schiaffo al volto. I due sono stati denunciati.

