Guardia Mangano, denunciato un uomo dopo essere stato sorpreso con un coltello

I carabinieri di Guardia Mangano, in provincia di Catania, hanno denunciato un 36enne giarrese per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, controllato mentre camminava in via Birago, è stato perquisito e trovato con un coltello nascosto negli indumenti. Il coltello, della lunghezza totale di 19 centimetri, di cui 8 di lama, è stato sequestrato.