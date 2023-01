Grandinate in provincia di Catania, situazione difficile ad Aci Catena. Sindaca: «Criticità in due arterie»

Una serata piuttosto turbolenta per quanto riguarda le precipitazioni in provincia di Catania. Piogge, temporali e violente grandinate hanno investito tutta l’area etnea. Particolarmente difficile la situazione ad Aci Catena con le strade completamente ricoperte da accumuli di grandine. «È bastata mezz’ora per riempiere le nostre strade – spiega a MeridioNews la sindaca Margherita Ferro – Abbiamo allertato la Protezione civile e la polizia municipale. Fuori, a lavoro, ci sono anche tutti i reperibili. Stiamo cercando di aiutare popolazione perché ci sono state segnalate alcune macchine in panne». Nel territorio comunale sono due le arterie con maggiori criticità: «Via Dottor Chiarenza e via Croce – aggiunge la prima cittadina -Abbiamo allertato la popolazione e l’invito per tutti è di essere cauti e non uscire di casa».