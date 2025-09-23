Foto di Peppe Cassì

La terza edizione della gran fondo di ciclismo città di Ragusa ha regalato spettacolo e prestazioni di alto livello, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi in Sicilia. La manifestazione, entrata quest’anno tra le prove fai da te del Prestigio di Cicloturismo, ha visto imporsi Giovanni Loiscio del Team Eracle sul percorso lungo di 120 chilometri. (GUARDA LA CLASSIFICA COMPLETA)

Loiscio ha dominato la gran fondo di ciclismo città di Ragusa arrivando in solitaria al traguardo con il tempo di 3h04’19”, mantenendo una media di quasi 39 km/h. Alle sue spalle si sono piazzati Ciro Greco (Team Leo Costruzioni), distanziato di 4’48”, e Mirko Farnisi (Asd Nuova Avir), terzo con un ritardo di 6’35”.

Sul percorso corto di 95 chilometri la vittoria è andata a Samuele La Terra Pirrè, atleta indipendente, che ha chiuso in 2h26’52” precedendo Carmelo Tuccio (Asd Privitera) e Carmelo Nicolosi (Team Bike Ionica Riposto). In campo femminile si sono distinte Maria Giulia D’Aguanno (Star Cycling Lab), vincitrice del lungo davanti a Ester Pisani e Marie Claire Aquilina, e Giovanna Carnemolla, prima sul corto davanti a Grazia Maria Grasso e Laura Cannizzo.