Foto di Peppe Cassì

Gran fondo città di Ragusa, oltre 400 partecipanti al via: la classifica

23/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La terza edizione della gran fondo di ciclismo città di Ragusa ha regalato spettacolo e prestazioni di alto livello, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi in Sicilia. La manifestazione, entrata quest’anno tra le prove fai da te del Prestigio di Cicloturismo, ha visto imporsi Giovanni Loiscio del Team Eracle sul percorso lungo di 120 chilometri. (GUARDA LA CLASSIFICA COMPLETA)

Loiscio ha dominato la gran fondo di ciclismo città di Ragusa arrivando in solitaria al traguardo con il tempo di 3h04’19”, mantenendo una media di quasi 39 km/h. Alle sue spalle si sono piazzati Ciro Greco (Team Leo Costruzioni), distanziato di 4’48”, e Mirko Farnisi (Asd Nuova Avir), terzo con un ritardo di 6’35”.

Sul percorso corto di 95 chilometri la vittoria è andata a Samuele La Terra Pirrè, atleta indipendente, che ha chiuso in 2h26’52” precedendo Carmelo Tuccio (Asd Privitera) e Carmelo Nicolosi (Team Bike Ionica Riposto). In campo femminile si sono distinte Maria Giulia D’Aguanno (Star Cycling Lab), vincitrice del lungo davanti a Ester Pisani e Marie Claire Aquilina, e Giovanna Carnemolla, prima sul corto davanti a Grazia Maria Grasso e Laura Cannizzo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025
di

ARIETE Con Saturno fuori gioco, voi Ariete siete in balia di Nettuno, che vuole farvi ritrovare contatti ed empatia con altre persone. E innamorarvi, se siete single, impiegando i vostri sentimenti in maniera totale e intensa. C’è voglia di passione insomma, di sentimento, di investire nella coppia e nella costruzione di una vita sentimentale. Anche […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]