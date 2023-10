La giudice Iolanda Apostolico ha liberato altri quattro migranti dal Cpr

La giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel Cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini. È il secondo provvedimento in tal senso della magistrata finita nella bufera dopo la pubblicazione di video in cui è stata filmata mentre, ad agosto 2018, protestava contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di non fare sbarcare i migranti dalla nave Diciotti ferma al largo del porto di Catania da giorni. Domenica scorsa un altro giudice di Catania – Rosario Cupri – non ha convalidato altri sei trattenimenti.

