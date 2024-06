Siracusa, 20enne accoltellato fuori da un locale: si indaga per individuare il responsabile

Una lite all’esterno di un locale della zona balneare di Fontane Bianche a Siracusa è finita con un giovane avrebbe accoltellato un 20enne. L’episodio è avvenuto intorno all’1.30 questa notte. Il ragazzo, gravemente ferito all’addome, adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale del capoluogo aretuseo e dovrà essere sottoposto a una delicata operazione chirurgica.

Non è ancora chiara la dinamica della lite che sarebbe iniziata fuori da un locale della movida estiva. Un diverbio sfociato in rissa. A un certo punto, un ragazzo avrebbe tirato fuori dalla tasca un coltello e avrebbe colpito il 20enne all’addome. Sul posto sono arrivati i soccorsi e anche i carabinieri che stanno portando avanti le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e per individuare l’autore dell’accoltellamento.