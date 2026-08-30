Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Un giovane è stato accoltellato al torace a Gela, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto emerso finora, la vittima sarebbe un ragazzo originario della Tunisia. Arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale di Gela con ferite da taglio, il giovane è stato suturato e sottoposto a tac.

Il ferito non ha spiegato cosa è accaduto

Dagli accertamenti condotti dai carabinieri è stato appurato che il giovane risiede a Vittoria (in provincia di Ragusa). Il giovane accoltellato a Gela non ha spiegato la dinamica di quanto accaduto e sono in corso le indagini per ricostruirla e individuare i responsabili.