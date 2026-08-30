La polizia, tracciando gli spostamenti con il Gps, ha arrestato a Catania un 17enne catanese per il furto di una moto parcheggiata in via Villini a Mare.

Minorenne arrestato per furto di moto grazie al Gps

L’intervento dei poliziotti è scaturito dalla segnalazione del proprietario della moto, giunta alla sala operativa della questura. La vittima del furto ha fornito ai poliziotti la descrizione del mezzo. Nello stesso tempo, ha tracciato gli spostamenti della moto grazie al sistema Gps che aveva provveduto a installare, comunicando, passo dopo passo, la posizione del mezzo.

Le ricerche con i sistemi di videosorveglianza

Nel frattempo, la sala operativa forniva ulteriori aggiornamenti, monitorando l’evento tramite i sistemi di videosorveglianza cittadina. Da questi è emerso che il giovane, dopo essere salito a bordo del mezzo a due ruote, è riuscito a spostarlo a piedi, aiutato da un complice che guidava un motorino elettrico, per poi salire in sella al mezzo per farlo partire. In questo modo, nel giro di pochi minuti, i poliziotti delle volanti sono riusciti a intercettare il mezzo rubato in un tratto di via Passo Gravina. E a bloccare uno dei giovani a bordo dello stesso, mentre l’altro si dava alla fuga abbandono lo scooter in strada.

L’arresto

Il 17enne è stato arrestato per furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Dei fatti è stata data comunicazione al pubblico ministero di turno del tribunale per i minorenni. Il pm ha disposto di condurre il giovane nel centro di prima accoglienza di via Franchetti.