Giardini Naxos, coltiva cannabis nel terreno vicino casa sua: arrestato 50enne

Coltivava cannabis nel terreno vicino casa sua. A Giardini Naxos, in provincia di Messina, un 50enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri: l’accusa è detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione che si è svolta il 5 agosto scorso i militari hanno trovato un appezzamento di terreno attinente alla casa dell’uomo, nel quale i carabinieri hanno trovato e sequestrato tre piante di cannabis alte più di un metro. La cannabis era piantata in una zona nascosta, coperta dalla vegetazione.

Inoltre, dentro casa, in un pensile della cucina, i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione intriso di residuo di stupefacenti, oltre a vario materiale, verosimilmente utilizzato per la lavorazione e per il confezionamento della droga. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari, mentre la droga è stata sequestrata e sarà analizzata in laboratorio.